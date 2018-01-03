"التنمية الصناعية" تجرى القرعة العلنية لمدينة بدر النسيجية الأولى 8 يناير

"التنمية الصناعية" تجرى القرعة العلنية لمدينة بدر النسيجية الأولى 8 ينايرالأربعاء، 03 يناير 2018 07:00 ص
هيئة التنمية الصناعية - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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قررت هيئة التنمية الصناعية، إجراء القرعة العلنية الخاصة بالمدينة النسيجية الأولى فى بدر، يوم 8 يناير الجارى.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أعلن عن طرح المدينة النسيجية الثانية بمدينة بدر على مساحة مليون متر مربع وتضم 198 قطعة أرض وتشمل أنشطة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصباغة.
يشار إلى أنه تم طرح المدينة النسيجية الأولى خلال شهر مارس 2017 على مساحة مليون متر مربع.
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