"التمويل العقارى": إعلان نتيجة الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعى خلال أيام

كشفت مصادر مطلعة بصندوق التمويل العقارى، أنه من المقرر الإعلان عن نتائج الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى الذى تضمن أكثر من 100 ألف وحدة سكنية فى مختلف المحافظات خلال أيام .

وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من فرز أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفين لشروط الإعلان، ومن المقرر الإعلان عن نتيجة المقبولين خلال أيام.

وأوضحت المصادر، أن هناك بعض المدن سيتم تخصيص الوحدات للمتقدمين فورًا، وذلك لتناسب إعداد المتقدمين لعدد الوحدات المطروحة، ولكن هناك بعض المدن نتيجة لزيادة أعداد المتقدمين سيتم إجراء نظام الأولوية على المتقدمين، بحيث يتم اختيار الأرامل والمطلقات والأسرة الأكثر عددًا والأقل دخلاً.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر إرسال الملفات الخاصة بالمقبولين والفائزين لشركات الاستعلام تمهيدًا لإعداد تقارير ميدانية عنهم، من خلال الاستعلام عن محل الإقامة وكذلك عنوان العمل والدخل الشهرى له، وعقب ذلك سيتم إرسال ملف المتقدم للبنوك، وذلك بعد إرفاق تقرير الاستعلام عنه للبدء فى تحرير عقد بينه وبين البنك تمهيدًا لتسليم الوحدة الخاصة به.

وأكدت المصادر، أن الإعلان التاسع تضمن وحدات سكنية فى مراحل التشطيب، ومن المقرر تسليم الوحدات السكنية للمتقدمين خلال الفترة القليلة المقبلة.