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التفاصيل الكاملة لانفجار فرن ببنها والخسائر 500 ألف جنيه

الأربعاء، 03 يناير 2018 12:18 ص
التفاصيل الكاملة لانفجار فرن ببنها والخسائر 500 ألف جنيه جانب من آثار الحادث


القليوبيه نيفين طه
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أصيب عامل ونجله بإصابات خطيرة إثر تسرب غاز طبيعى بفرن للمخبوزات بمخبز إفرنجى بشارع إبراهيم مرسى بمنطقة الأهرام بمدينة بنها نتج عنه انفجار فرن مما أدى إلى أصابه صاحب المخبز ونجله تم نقلهم لمستشفى الكويتى وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بسبب انفجار مخبز وحلوانى إفرنجى بشارع إبراهيم مرسى بمدينة بنها إثر تسرب غاز طبيعى، واصابة صاحب الخبز ويدعى خيرى عزيز الدين عبدالعاطى مرسى 65 عاما صاحب مخبز ونجله إبراهيم خيرى 20 سنة طالب بالجامعة وتم نقلعم لمستشفى الكويتى وحجزهم بالعناية المركزة.
 
تم الدفع بـ3سيارات أطفاء و2 سيارة أسعاف للسيطرة على الانفجار ومنع امتداده للمبانى المجاورة، ونتج عنه أصابه صاحب الفرن ونجله وتدمير جميع محتويات المخبز وتقدر الخسائر الأولية بحوالى 500 ألف جنيه تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
وأكد أحد شهود عيان من أهالى المنطقة، أنهم سمعوا دوى انفجار هائل وصراخ حوالى الساعة 8 مساء ما آثار الفزع والرعب فى قلوب أهالى المنطقة والذين ظنه أنه عمل إرهابى، ولكنهم فوجئ أن الانفجار كان ناتج عن تسريب غاز بالمخبز الإفرنجى الموجود بالمنطقة ما أدى إلى تدمير جميع محتويات المخبز والزجاج والأبواب وإصابة صاحب المخبز ونجله ولم ينتج عنه حريق.
 
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