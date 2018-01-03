التخطيط: الشرقية الأكثر حصولا على استثمارات حكومية فى التعليم قبل الجامعى





كتب : مصطفى عبد التواب

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لبرامج ومشروعات التعليم قبل الجامعى فى خطة العام المالى الجارى 2017-2018، بلغت نحو 7.243 مليار جنيه، مؤكده أن محافظة الشرقية استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بواقع 607.463 مليون جنيه بما يعادل حوالى 8.4% من أجمالى الاستثمارات.

وأشارت الوزارة أن محافظة البحيرة جائت فى المرتبة الثانية بواقع 543.772 مليون جنيه، بما يعادل 7.5% من اجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع التعليم قبل الجامعى، فى حين بلغت قيمة الاستثمارات غير الموزعة 1.449 مليار جنيه والتى تشكل نسبة 20% من اجمالى الاستثمارات فى هذا القطاع.

واحتلت محافظات السويس والوادى الجديد اخر قائمة توزيع استثمارات الحكومة فى قطاع التعليم قبل الجامعى، بواقع 50 مليون جنيه لمحافظة السويس اى ما يعادل 0.7% من إجمالى استثمارات هذا القطاع، ثم الوادى الجديد التى خُصص لها 42 مليون جنيه بما يعادل 0.6% من إجمالى استثمارات القطاع، وفيما يلى جدول توزيع الاستثمارات الحكومية فى قطاع التعليم قبل الجامعى كما هو وارد فى خطة الحكومة.



