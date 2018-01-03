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التحقيق في واقعة ضبط عقيد شرطة بالمعاش بحوزته نصف كيلو حشيش بالمقطم

الأربعاء، 03 يناير 2018 08:32 م
التحقيق في واقعة ضبط عقيد شرطة بالمعاش بحوزته نصف كيلو حشيش بالمقطم حشيش -ارشيفية


كتب أحمد إسماعيل
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فتحت منذ قليل نيابة المقطم والخليفة الجزئية بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، تحقيقاتها في واقعة ضبط عقيد شرطة بالمعاش بحوزته نصف كيلو حشيش بالمقطم. 
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم كان يشغل منصب قائد حرس محكمة شمال القاهرة سابقا، وخرج معاش العام الماضي. 
 
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ضابط شرطة بالمعاش بمنطقة المقطم وبحوزته نصف كيلو حشيش. 
 
جاء ذلك عقب ورود معلومات، تفيد قيام ر. ت عقيد شرطة بالمعاش، بترويج المخدرات في منطقة المقطم، على الفور تم تشكيل فريق بحث لفحص المعلومات الواردة. 
 
أسفرت التحريات عن صحة المعلومات وتم عمل كمين للمتهم أثناء توجه بسيارته لنقل المواد المخدرة، وبإيقافه وتفتيش سيارته عثر على نصف كيلو من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه. 
 
تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
 

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