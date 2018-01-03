التحالف العربى: جميع المنافذ فى اليمن مفتوحة وتستقبل المساعدات

التحالف العربى: جميع المنافذ فى اليمن مفتوحة وتستقبل المساعداتالأربعاء، 03 يناير 2018 06:48 م
الأحداث فى اليمن
كتب- أحمد عبد الرحمن
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أعلن التحالف العربى أن جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية فى اليمن مفتوحة وتستقبل المساعدات.
وأكد العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم التحالف العربى، على تواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمنى، مشيراً إلى أن جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن مفتوحة وتستقبل المساعدات.
وأشار المالكى، خلال مؤتمر صحفى، إلى أن منسق الشؤون الإنسانية باليمن منحاز فى مواقفه وتقاريره، وأن ما جاء فى تقارير المنسق الإنسانى للأمم المتحدة عار عن الصحة والوقائع تثبت ذلك.
وأوضح المتحدث باسم التحالف العربى، أنه يتم التنسيق مع الحكومة اليمنية لضمان وصول المساعدات، مؤكداً أن التحالف العربى يحترم كل التزاماته الإنسانية.
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