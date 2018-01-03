video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 09:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى: جميع المنافذ فى اليمن مفتوحة وتستقبل المساعدات

الأربعاء، 03 يناير 2018 06:48 م
التحالف العربى: جميع المنافذ فى اليمن مفتوحة وتستقبل المساعدات الأحداث فى اليمن


كتب- أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق


أعلن التحالف العربى أن جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية فى اليمن مفتوحة وتستقبل المساعدات.

وأكد العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم التحالف العربى، على تواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمنى، مشيراً إلى أن جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن مفتوحة وتستقبل المساعدات.

وأشار المالكى، خلال مؤتمر صحفى، إلى أن منسق الشؤون الإنسانية باليمن منحاز فى مواقفه وتقاريره، وأن ما جاء فى تقارير المنسق الإنسانى للأمم المتحدة عار عن الصحة والوقائع تثبت ذلك.

 وأوضح المتحدث باسم التحالف العربى، أنه يتم التنسيق مع الحكومة اليمنية لضمان وصول المساعدات، مؤكداً أن التحالف العربى يحترم كل التزاماته الإنسانية.

 

إضافة تعليق

اليمن

المنافذ البرية

المساعدات لليمن

التحالف العربى



لا تفوتك
فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

فيديو.. مؤمن زكريا يطلب تحديد مصيره فى الأهلي

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 37مليار دولار لأول مرة فى تاريخه (تحديث)

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

أحد الطلاب المنسحبين من محاضرة سعد الدين إبراهيم عن التطبيع: حاولت البصق على وجهه

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإيقاف القيد رسمياً فى يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة