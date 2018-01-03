البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "المصرى للصحافة" بقيمة 1.2 مليون جنيه

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "المصرى للصحافة" بقيمة 1.2 مليون جنيهالأربعاء، 03 يناير 2018 07:17 م
رجل الأعمال صلاح دياب
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة "اى جى اى" العقارية لعدد 25 ألف سهم بقيمة 3 ملايين جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم الشركة العربية لصناعة الفلاتر والمرشحات لعدد 250 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون جنيه.
وتم تنفيذ صفقة على مؤسسة المصرى للصحافة والطباعة والنشر والإعلان لعدد 1174 سهم بقيمة 1.174 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على أسهم اوشن للتنمية السياحية والعقارية لعدد 19.22 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون جنيه.
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 10.5 مليون جنيه بكمية تداول 404 ألف سهم لعدد 21 شركة.
ويذكر أن سوق خارج المقصورة يضم الشركات التى يتم التداول عليها بالبورصة المصرية ولكنها ليست مقيدة بالبورصة ولا يطبق عليها شروط القيد والإفصاح التى تحكم الشركات المقيدة.
يشار إلى أن مؤسسة "المصرى للصحافة والطباعة والنشر والإعلان"، ھي مؤسسة إعلامیة مصریة مستقلة انطلقت عام 2003، أسسھا المھندس صلاح دیاب، ورئیسھا الفخرى الدكتور كامل توفیق دیاب، ویرأس مجلس إدارتھا الدكتور عبد المنعم سعید، وتمتلك موقع وصحيفة المصرى اليوم.
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