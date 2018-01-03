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البدء فى هدم مبنى للحزب الوطنى بالمنيا لإنشاء مجمع مصالح حكومية

الأربعاء، 03 يناير 2018 03:45 م
البدء فى هدم مبنى للحزب الوطنى بالمنيا لإنشاء مجمع مصالح حكومية مبنى الحزب الوطنى بالمنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
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بدأت محافظة المنيا فى أعمال هدم مبنى الحزب الوطنى بشارع العرفان بمدينة ملوى، استعدادًا لإقامة مجمع مصالح حكومية مكانه. 
 
وكان النائب شريف نادى نائب ملوى قد تقدم بطلب إلى محافظ المنيا عصام البديوى، لاستغلال مكان مبنى الحزب الوطنى القديم، والذى تم إحراقه، لإقامة مجمع مصالح حكومية لخدمة أهالى ملوى.
 
وتضمن الطلب أيضًا، أن مجمع المصالح سوف يتكون من 10 طوابق ليشمل جميع المصالح الحكومية الموجودة بالمركز، بديلا عن تناثرها بين الهيئات، موضحًا أن جميع الهيئات وافقت على المساهمة فى إنشاء المبنى، وبذلك لن تتكلف المحافظة أى مبالغ مالية فى أعمال البناء.
 
 
1
مبنى الحزب الوطنى فى ملوى

2
مبنى الحزب الوطنى المحترق

3
 

 


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