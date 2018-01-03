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الاحتلال اﻹسرائيلى يفرج عن منال التميمى بعد اعتقالها الأسبوع الماضى

الأربعاء، 03 يناير 2018 11:16 م
الاحتلال اﻹسرائيلى يفرج عن منال التميمى بعد اعتقالها الأسبوع الماضى عهد التميمي


(أ ش أ)
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى ، مساء اليوم الأربعاء ، عن الناشطة فى المقاومة الشعبية فى قرية النبى صالح شمال غربى رام الله، منال التميمى على حاجز جبارة فى طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الناشطة منال يوم الخميس الماضي، خلال مسيرة سلمية احتجاجا على محاكمة الطفلة عهد التميمى عند معتقل "عوفر" المقام على أراضى مدينة بيتونيا غربى رام الله، بدعوى المشاركة فى مسيرة غير قانونية، والاعتداء على مجندة، وهو ما فندته وسائل الإعلام الفلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن المدير العام فى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، جميل البرغوثى بعد اعتقاله فى نفس اليوم، مع منال التميمي.


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منال التميمى

عهد التميمي

اسرائيل

فلسطين



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