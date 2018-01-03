الاتحاد العربى للقضاء الإدارى يعقد مؤتمرا دوليا عن المنازعات الانتخابية

الاتحاد العربى للقضاء الإدارى يعقد مؤتمرا دوليا عن المنازعات الانتخابيةالأربعاء، 03 يناير 2018 05:00 ص
المستشاران أحمد أبو العزم وفؤاد عبد الفتاح
كتب أحمد عبد الهادى
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يعقد الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، المؤتمر الدولى الأول له بمصر تحت عنوان "سلطات القضاء الإدارى فى الفصل فى المنازعات الانتخابية".
وقال المستشار فؤاد عبد الفتاح الامين العام لمجلس الدولة، إن المؤتمر يعقد على مدار يومين 8 و9 يناير الجارى، وذلك بمشاركة قضاة الدول الأعضاء بالاتحاد العربى للقضاء الإدارى، وممثلين من مجلس الدولة الفرنسى، والمجلس الدستورى الفرنسي، ومفوضية البندقية بمجلس أوروبا، والعديد من الخبراء والمتخصصين من حول العالم، بالإضافة لممثلى الجهات القضائية المتخلفة والوزارات المعنية والإعلام.
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