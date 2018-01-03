الإمام الأكبر يستقبل بطريرك الروم الكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، البطريرك يوسف العبسى، بطريرك الروم الكاثوليك فى العالم.

فى بداية اللقاء قدم الإمام الأكبر التهنئة للبطريرك بمناسبة أعياد الميلاد، مؤكدا أن الأديان كلها تدعو إلى السلام وتعميق روح المحبة والمودة بين الناس.

وأوضح أن الأزهر لا يألو أى جهد فى العمل على تعزيز قيم السلام وثقافة الحوار والتسامح، وتوطيد علاقته بكل الأديان، كما لا يدخر وسعًا فى نصرة القدس والتصدى لكل محاولات الاحتلال الصهيونى لتهويدها.

من جانبه، أعرب البطريرك يوسف العبسى عن تقديره لجهود الإمام الأكبر في ترسيخ السلام العالمي ونشر ثقافة التعايش المشترك والمواطنة ومواجهة التطرف بكافة أشكاله وصوره، ومقدرًا المؤتمرات المهمة التي أقامها الأزهر على مدار الأعوام الماضية والتي كان آخرها مؤتمر المواطنة الذي حضرته كافة المؤسسات المسيحية مع المؤسسات الإسلامية، وكذلك مؤتمر السلام العالمي الذي حضره بابا الفاتيكان، ومثَّل هذا المؤتمر رسالة عالمية من أجل السلام، ومشيدًا بسلسلة القرارات التي اتخذها الإمام الأكبر للرد على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة وزعم أنها عاصمة للكيان الصهيوني المحتل، وبمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي ينعقد في 17، 18 من الشهر الجاري، والذي يمثل خطوة مهمة في مواجهة القرار الأمريكي الباطل.