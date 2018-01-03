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الأربعاء، 03 يناير 2018 08:02 ص
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بالرغم من انخفاض عدد الشركات..

الإحصاء: 16.6 مليار جنيه ارتفاعا فى قيمة مشروعات البناء المنفذة خلال عام

الأربعاء، 03 يناير 2018 06:00 ص
الإحصاء: 16.6 مليار جنيه ارتفاعا فى قيمة مشروعات البناء المنفذة خلال عام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء


كتبت- هبة حسام
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بالرغم من انخفاض عدد الشركات العاملة فى مجال التشييد والبناء خلال عام 2016 عن عام 2015، إلا أن عدد المشروعات المنفذة فى تلك القطاع ارتفعت بقيمة 16.6 مليار جنيه خلال 2016 عن العام السابق له.

بلغ عدد الشركات العاملة فى مجال التشييد والبناء كقطاع خاص عام 2016، نحو 546 شركة، مقابل 623 شركة عام 2015، بانخفاض بلغت نسبته 12.4%، فيما بلغت قيمة المشروعات المنفذة فى تلك المجال، 56.4 مليار جنيه، مقابل 39.8 مليار جنيه عام 2015، بارتفاع بلغت قيمته 16.6 مليار جنيه، وبلغت نسبته 41.7%.

ووفقا لأحدث النشرات السنوية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول المشروعات المنفذة فى قطاع التشييد والبناء من قبل شركات القطاع الخاص خلال عام 2016، بلغ عدد المشتغلين فى تلك المشروعات 113.9 ألف مشتغل عام 2016، مقابل 103.8 ألف مشتغل عام 2015 بزيادة قدرها 9.7%.

وأشارت النشرة الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، إلى قيمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية التى تم دفعها فى مشروعات التشييد والبناء المنفذة عام 2016، حيث بلغت 5.2 مليار جنيه، مقابل 5.7 مليار جنيه عام 2015، بانخفاض 8.2%.


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