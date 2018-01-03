"الأونروا": لم تخطرنا الإدارة الأمريكية بأى تغييرات بشأن مساعدات فلسطين

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قال الناطق الرسمى لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، سامى مشعشع، إنه لم يتم اعلامنا بأى تغييرات فى التمويل الأمريكى، من قبل الادارة الأمريكية.

وأضاف مشعشع، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، سنعمل بلا هوادة مع كافة شركائنا لتغطية المتطلبات التمويلية لعام 2018، ونحن ممتنون لهم على دعمهم، موضحًا أن مساهمة الأونروا فى التنمية البشرية، توصف بأنها أمر لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة خدمات التعليم والرعاية الصحية، من أجل كرامة لاجئى فلسطين والاستقرار فى المنطقة.

وأشار البيان، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تساهم بمبلغ قدره 364.265.585 دولارا من موازنة الأونروا، فيما يساهم الاتحاد الأوروبى (بما فى ذلك مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية) بمبلغ 143.137.340 دولارا، وتساهم ألمانيا بمبلغ 76.177.343 دولارا، وتساهم السويد بنحو 61.827.964 دولارا.

وتساهم المملكة المتحدة بمبلغ 60.302.892 دولار، وتساهم السعودية بمبلغ قدره 51.275.000 دولار، واليابان بنحو 43.062.169 دولار، وسويسرا 6.938.805 دولارات، والنرويج بنحو 26.313.359 دولارا، وهولندا بمبلغ 20.877.507 دولارات، وبذلك تكون مجموع موازنة الأونروا خلال العام المنصرم بمبلغ 874.177.965 مليون دولار.