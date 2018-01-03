الأكاديمية العربية تستضيف مائدة مستديرة لمناقشة تعديل قانون الجامعات





كتب رضا حبيشى





استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الأربعاء فعاليات المائدة المستديرة التى ينظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لمناقشة قواعد اختيار وتعيين القيادات الجامعية على مستوى الجامعات المصرية.

وشهدت المائدة المستديرة مشاركة الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب والدكتورعمر هاشم ربيع رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية .

وتناقش المائدة المستديرة التى تستمر فعالياتها على مدار 5 أيام بمقر الأكاديمية بأبى قير - أموراً هامة تتعلق بالمنظومة الجامعية من خلال جلسات متنوعة هي «قواعد إختيار وتعيين القيادات الجامعية.. الواقع والمأمول»، و«مناقشة مواد القانون المقترحة ذات الصلة والتصويت عليها» .

كما تناقش الجلسات خلال اجتماعاتها قواعد تفرغ وترقي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وطبيعة التغيير المأمول، ومناقشة مواد القانون المقترحة وذات الصلة، وقواعد استقلال الجامعات والواقع القائم وطبيعة التغيير المأمول، على أن تختتم ورش العمل بقراءة أخيرة في مشروع تعديل القانون والموافقة عليه في مجموعه.