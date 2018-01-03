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الأربعاء، 03 يناير 2018 08:21 م
خالد صلاح
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الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من ارتفاع قطاع التجزئة

الأربعاء، 03 يناير 2018 03:06 م
الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من ارتفاع قطاع التجزئة بورصه عالميه-ارشيفيه-


رويترز
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 صعدت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد بداية هادئة للعام حيث قادت أسهم قطاع التجزئة الارتفاع فيما تتجه الأنظار أيضا إلى تطبيق قواعد جديدة لسوق المال.

 

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة فيما زاد مؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.2 بالمئة.

 

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة. ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0841 بتوقيت جرينتش.

 

وبينما دعمت المكاسب التي حققتها أسهم شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمواد الأساسية المؤشرات فمن المتوقع أن يتوخى المستثمرون الحذر في التعاملات بعد موسم العطلات وفي اليوم الأول لبدء تطبيق قواعد جديدة للسوق في الاتحاد الأوروبي.

 

وعلى الرغم من قلة أخبار الشركات إلا أن سهم شركة نيكست البريطانية للتجزئة قفز 8.5 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس بعدما رفعت الشركة توقعات الأرباح بدعم من توقعات قوية للمبيعات في عيد الميلاد.

 

وفي حين أن نيكست هي أول شركة كبيرة مدرجة تعلن بيانات بشأن مبيعات فترة عيد الميلاد إلا أن سهم نظيرتها ماركس آند سبنسر قفز أيضا بأكثر من اثنين بالمئة.

 

وكان مؤشر قطاع التجزئة الأفضل أداء خلال الجلسة وصعد واحدا بالمئة على الرغم من الأداء المتقلب الذي سجله خلال عام 2017 حيث أنهى العام منخفضا ثلاثة بالمئة.

 

وعزز سهم إيه.إم.إس لأشباه الموصلات المؤشر أيضا حيث ارتفع 2.9 بالمئة بعد مكاسب قوية حققتها شركات تكنولوجيا أمريكية في الجلسة السابقة.

 

وعلى الرغم من أن التراجعات كانت محدودة هوى سهم كاريليون البريطانية للتشييد 5.4 بالمئة بعدما فتحت هيئة الرقابة على الأسواق البريطانية تحقيقا بشأن الشركة.

 


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