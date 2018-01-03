الأردن يدين حادث التفجير الإرهابى فى نيجيريا

الأردن يدين حادث التفجير الإرهابى فى نيجيرياالأربعاء، 03 يناير 2018 06:00 م
المتحدث باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى
أ ش أ
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أدان الأردن، اليوم الأربعاء، حادث التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجدا ببلدة جامبورو شمال شرقى نيجيريا، فجر اليوم الأربعاء، وأسفر عن عشرة قتلى على الأقل وعدد من الجرحى.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومنى، فى تصريح اليوم، إن استهداف الإرهابيين المتكرر لدور العبادة وللأبرياء فى العالم يبرهن على الفكر الظلامى العدمى للإرهابيين مثلما يؤكد الحاجة إلى تكاتف دول العالم لمواجهته واجتثاثه"، معربًا عن تضامن الأردن مع حكومة وشعب نيجيريا فى تصديهم للإرهاب، وعن التعازى بضحايا الهجوم الإرهابى والتمنيات للمصابين بالشفاء.
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