الأردن: إجراءات الكنيست والليكود الإسرائيلى بشأن القدس والمستوطنات باطلة





(أ ش أ)

أدان وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، تبنى الكنيست الإسرائيلى قانون "القدس الموحدة"، وكذلك تبنى حزب الليكود الحاكم قرار ضم المستوطنات وفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، واصفاً القرارين بأنهما "تهديد للأمن والسلم الدوليين " .

وقال الصفدى - فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إن "القرارين مدانان وباطلان وفق القانون الدولي".

وأكد، أن "إجراءات إسرائيل الأحادية تقوض السلام الذى يشكل مصلحة إقليمية دولية، وبالتالى فهما تهديد للأمن والسلم الدوليين".

وكان الكنيست الإسرائيلى أقر مشروع قانون "القدس الموحدة" الذى يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأى تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست، فيما صوت حزب "الليكود" الحاكم مؤخراً لصالح ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل.