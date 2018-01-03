"الأدوات الكهربائية" تطالب بإزالة الباعة الجائلين من شارع عبد العزيز والموسكى

"الأدوات الكهربائية" تطالب بإزالة الباعة الجائلين من شارع عبد العزيز والموسكىالأربعاء، 03 يناير 2018 04:50 م
جانب من اجتماع الشعبة
كتب حسام الشقويرى
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طالبت شعبة الأدوات الكهربائية بإزالة تجمعات الباعة الجائلين بشارع عبد العزيز والموسكى بوسط البلد لما تتسبب فيه من ضرر على محلات الأدوات الكهربائية المرخص لها بالبيع، حيث تقوم ببيع الأدوات المجهولة المصدر ورديئة الصنع مما يسىء لسمعة المحال، بالإضافة إلى الازدحام المرورى.
ومن جانبه قال بهجت حسنى رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، خلال اجتماع الشعبة بمقر اتحاد الغرف التجارية أن الشعبة سوف تتقدم بمذكرة رسمية لنائب محافظ القاهرة للبدء فى شن حملات لإزالة تجمعات الباعة الجائلين من منطقة وسط البلد وشارع عبد العزيز بالتعاون ع رئيس حى الموسكى وجهاز المرافق، لافتًا إلى غياب رئيس حى الموسكى عن حضور الاجتماع على الرغم من إبداء موافقته سابقا، مشيرًا إلى وجود عدة اسواق بديلة للباعة الجائلين، ومنها سوق الزاوية الحمراء ولم تنفيذ نقلهم حتى الآن يعد إهدارًا للمال العام.
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