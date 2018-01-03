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افتتاح محطة سكك حديد بورسعيد 30 يونيه المقبل

الأربعاء، 03 يناير 2018 01:00 ص
افتتاح محطة سكك حديد بورسعيد 30 يونيه المقبل محطة سكك حديد بورسعيد - أرشيفية


بورسعيد – محمد فرج
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أكد الدكتور أيمن سيد أبو بيه الاستشارى الإنشائى لمشروع تطوير محطة سكك حديد بورسعيد، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المحطة تشهد طفرة شاملة فى كافة مبانيها وأرصفتها التى تصل لـ8 أرصفة والغرف الإدارية و6 عنابر معيشة لجنود النقل والموصلات بالإضافة لتطوير المسجد وخزان للحريق سعته 300 م2 .

ولفت أنه تم الانتهاء من أعمال رصيف 8 , 4 ,5 , وعنبرين للجنود وخزان حريق بنسبة تصل لـ90% بالإضافة بأنه جارى العمل لرصيف 2, 3 وصالة الوصول وصالة التفتيش الجمركية .

وقال أبو بيه استشارى المشروع بأنه سوف يتم تسليم رصيفى 2,3 بجانب الغرف الإدارية وصالة الجمرك يوم 20 يناير 2018 تمهيد للعمل فى رصيف رقم " 1 " وهو يعتبر آخر رصيف لنهو الأعمال والغرف الإدارية .

وأضاف استشارى مشروع التطوير بأنه جارى أعمال الوجاهات الرئيسية والجانبية لجميع مبانى المحطة التى تعتبر من التراث المعمارى الأثرى ومن ثم فأنه تم الاتفاق مع كلية الفنون الجميلة لترميم وإعادة الوجة الجمالى والتراث المعمارى للوحات الجدارية للحفاظ على الطابع الأثرى .

فيما أكد أبو بيه بأنه من المنتظر افتتاح المحطة يوم 30 يونيه 2018 لما تشهد من طفرة فى كافة مبانيها الأثرية والتى قدرت تكلفتها مايقرب من 90 مليون جنيه لمواكبة المشروعات التنموية التى تقام بشرق تفريعة بورسعيد.

 


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