اشتباكات فى محافظة أصفهان بين متظاهرين وقوات الأمن الإيرانية

اشتباكات فى محافظة أصفهان بين متظاهرين وقوات الأمن الإيرانيةالأربعاء، 03 يناير 2018 01:22 ص
مظاهرات إيران
(أ ش أ)
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اندلعت اشتباكات - وصفت بالعنيفة - فى مدينتى (قهدريجان وفلاورجان) بمحافظة أصفهان الإيرانية بين متظاهرين وقوات الأمن.
ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الليلة نقلا عن وسائل إعلام إيرانية دون المزيد من التفاصيل.
واجتاحت موجة من التظاهرات عشرات المدن فى إيران منذ الخميس الماضى احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفشى البطالة والفساد، ودارت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن أودت حتى الآن بحياة 20 شخصا، فيما اعتقل المئات.
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بواسطة:
د. هاشم فلالى
الازمات والمشكلات
تطورات تحدث فى عالمنا المعاصر والكل يريد بان يكون لديه النظام السياسى الافضل الذى من خلاله يستطيع بان يصل إلى تحقيق افضل ما يمكن من الانجازات الحضارية لمجتمعه ولبئته ولمدينته لدولته للمنطقة بل للعالم باسره. إن ما يحدث الان من صراعات هو شئ طبيعى ولا يجب بان نشبه ما حدث مثل الصراعات فى الغابات والادغال والبرارى، ولكن هو تاريخ البشرية التى يتطور منذ نشأته فى العمل على التطوير والتحسين والتحديث لحضارته الانسانية التى تسير فى مسار يجب بان تختار فيه الافضل وتترك فيه ما هو خلاف ذلك، وهذا هو الذى حدث، فهناك الكثير من الحضارات والامم التى نشأت وتكونت وحتى قد تكون ازدهرت ثم اندثرت او سارت فى ركاب باقى الحضارات المزدهرة التى تقود البشرية نحو ما فيه تحقيق الخير والنفع لهم، وما يمكن بان يتم الاستفاده منه بالاسلوب العقلانى والحضارى فى التعامل مع كافة تلك الازمات والمشكلات وما يمكن بان يكون هناك من اساليب ومناهج حديثة يتم الالتزام فيها فى العلاقات والمعاملات المختلفة التى تتم بشكل ليس فيه ايا من تلك التعديات او الخطر او ا لاذى.