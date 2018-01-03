اشتباكات فى محافظة أصفهان بين متظاهرين وقوات الأمن الإيرانية





(أ ش أ)

اندلعت اشتباكات - وصفت بالعنيفة - فى مدينتى (قهدريجان وفلاورجان) بمحافظة أصفهان الإيرانية بين متظاهرين وقوات الأمن.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الليلة نقلا عن وسائل إعلام إيرانية دون المزيد من التفاصيل.

واجتاحت موجة من التظاهرات عشرات المدن فى إيران منذ الخميس الماضى احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفشى البطالة والفساد، ودارت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن أودت حتى الآن بحياة 20 شخصا، فيما اعتقل المئات.