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استشهاد صبى فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال رام الله

الأربعاء، 03 يناير 2018 02:36 م
استشهاد صبى فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال رام الله مواجهات بين جنود الاحتلال وفلسطينيين أرشيفية


كتب سمير حسنى
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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد الفتى "مصعب التميمى" 17 عامًا برصاص قوات الاحتلال شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد هدد بوقف تمويل السلطة الفلسطينية، قائلًا: "قد نوقف التمويل للفلسطينيين لأنهم لم يعودوا مستعدين للمشاركة فى محادثات السلام".

وكتب ترامب على "تويتر": "واشنطن تعطى الفلسطينيين "مئات الملايين من الدولارات سنويا ولا تنال أى تقدير أو احترام، هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل".


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