ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام





رويترز





أظهرت بيانات من البنك المركزى المصرى، أن متوسط العائد على أذون خزانة أصدرتها مصر لأجل 6 أشهر وعام، ارتفع فى مزاد، اليوم الأربعاء.

وزاد العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.140% من 18.990% فى المزاد المماثل السابق، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 18.186% من 17.689%، فى المزاد السابق.

ورفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ حررت سعر صرف عملتها فى نوفمبر 2016 وهو ما يشجع المستثمرين على شراء أدوات الدين.