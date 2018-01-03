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الأربعاء، 03 يناير 2018 08:19 م
خالد صلاح
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ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

الأربعاء، 03 يناير 2018 07:08 م
ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام البنك المركزى المصرى - أرشيفية


رويترز
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أظهرت بيانات من البنك المركزى المصرى، أن متوسط العائد على أذون خزانة أصدرتها مصر لأجل 6 أشهر وعام، ارتفع فى مزاد، اليوم الأربعاء.

وزاد العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.140% من 18.990% فى المزاد المماثل السابق، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 18.186% من 17.689%، فى المزاد السابق.

ورفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ حررت سعر صرف عملتها فى نوفمبر 2016 وهو ما يشجع المستثمرين على شراء أدوات الدين.

 

 


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