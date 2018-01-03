ارتفاع عدد ضحايا تصادم حافلة بشاحنة فى بيرو لـ 48 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا تصادم حافلة بشاحنة فى بيرو لـ 48 قتيلاالأربعاء، 03 يناير 2018 06:08 ص
حادث بيرو
(أ ف ب)
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قضى 48 شخصا على فى البيرو جراء سقوط حافلة على متنها 57 شخصا من على ارتفاع يناهز مئة متر وتحطمها فوق شاطئ صخرى بعدما اصطدمت بها شاحنة وقذفتها من أعلى طريق سريع شمال ليما، وفق ما أفادت الشرطة.
وقالت الشرطة فى بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها الإلكترونى إن حادث "سقوط الحافلة أوقع 48 قتيلا على الأقل"، مشيرة إلى أن عمليات انتشال الجثث توقفت بسبب هبوط الليل ووصول المد البحرى إلى مكان حطام الحافلة.
وكانت حصيلة سابقة أوردها قائد شرطة المرور الكولونيل دينو اسكوديرو افادت بمقتل 36 شخصا.
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