ارتفاع عدد ضحايا تصادم حافلة بشاحنة فى بيرو لـ 36 قتيلا





(أ ف ب)

قضى 36 شخصا على الأقل فى البيرو جراء سقوط حافلة من على ارتفاع يناهز مئة متر بعد اصطدامها بشاحنة على طريق سريع ساحلى شمال ليما، وفق ما أفادت الشرطة.

وصرّح قائد شرطة المرور الكولونيل دينو اسكوديرو للصحفيين بعد حوالى ست ساعات على وقوع الكارثة بأن الحادث وقع عند "منعطف الشيطان" بالقرب من باسامايو على بعد حوالى 45 كلم شمال العاصمة ليما وقد أسفر عن 36 قتيلا على الاقل. وقال "لقد تم انتشال 30 جثة ولا تزال هناك ست جثث تحت الحافلة".

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 25 شخصا على الأقل.

وكانت الحافلة متجهة الى العاصمة البيروفية من مدينة هواشو (وسط) وعلى متنها 55 راكبا وسائقان.

ويعتبر الطريق السريع حيث وقع الحادث من اخطر الطرقات فى البلاد وهو مخصص لمرور الحافلات والشاحنات حصرا.

ولقى أكثر من 2500 شخص مصرعهم فى حوادث مرورية فى البيرو فى 2016 بحسب الإحصاءات الرسمية. أما حصيلة العام 2017 لحوادث المرور فلم تصدر بعد.