إيقاف عقوبة حبس 25 متهما بالتنقيب عن الذهب وتأييد تغريم كلا منهم 250 ألف جنيه

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، قد تمكنت من ضبط 25 منقبا غير شرعى عن الذهب، بالأودية الجبلية بمدينة مرسى علم، وبحوزتهم كمية من أحجار الكوارتز المشتبة امتزاجها بخام الذهب، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة إلى أن صدر حكم بالحبس عاما وغرامة 250 ألف جنيه لكل منهم.