إيقاف عقوبة حبس 25 متهما بالتنقيب عن الذهب وتأييد تغريم كلا منهم 250 ألف جنيه

إيقاف عقوبة حبس 25 متهما بالتنقيب عن الذهب وتأييد تغريم كلا منهم 250 ألف جنيهالأربعاء، 03 يناير 2018 09:34 م
التنقيب عن الذهب - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
قررت محكمة جنح مستأنف سفاجا، اليوم الأربعاء، إيقاف عقوبة الحبس لـ 25 منقبا غير شرعي عن خام الذهب بينهم 7 سودانيين، بينما قررت تأييد حكم أول درجة بتغريم كلا منهم 250 ألف جنيه.
كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، قد تمكنت من ضبط 25 منقبا غير شرعى عن الذهب، بالأودية الجبلية بمدينة مرسى علم، وبحوزتهم كمية من أحجار الكوارتز المشتبة امتزاجها بخام الذهب، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة إلى أن صدر حكم بالحبس عاما وغرامة 250 ألف جنيه لكل منهم.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة