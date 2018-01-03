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إيقاف عقوبة حبس 25 متهما بالتنقيب عن الذهب وتأييد تغريم كلا منهم 250 ألف جنيه

الأربعاء، 03 يناير 2018 09:34 م
إيقاف عقوبة حبس 25 متهما بالتنقيب عن الذهب وتأييد تغريم كلا منهم 250 ألف جنيه التنقيب عن الذهب - أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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قررت محكمة جنح مستأنف سفاجا، اليوم الأربعاء، إيقاف عقوبة الحبس لـ  25 منقبا غير شرعي عن خام الذهب بينهم 7 سودانيين، بينما قررت تأييد حكم أول درجة بتغريم كلا منهم 250 ألف جنيه. 

 
كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، قد تمكنت من ضبط 25 منقبا غير شرعى عن الذهب، بالأودية الجبلية بمدينة مرسى علم، وبحوزتهم كمية من أحجار الكوارتز المشتبة امتزاجها بخام الذهب، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة إلى أن صدر حكم بالحبس عاما وغرامة 250 ألف جنيه لكل منهم.
 
 

 


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