إيران: تصريحات سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة داعمة للعنف والفتنة





طهران (أ ش أ)

أدانت الحكومة الإيرانية بشدة اليوم الأربعاء، تصريحات المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى وجميع المسئولين الأمريكيين الداعمة للاحتجاجات التى تشهدها البلاد حاليا.

ونقلت وكالة أنباء ايرنا الإيرانية عن ممثلية إيران فى الأمم المتحدة "أن تصريحات المندوبة الأمريكية تأتى فى سياق الدعم للعنف والفتنة فى إيران والتغطية على هزائم سياسات أمريكا وحلفائها".

وأضافت الممثلية الإيرانية "أن تدخلات واشنطن فى إيران منذ انقلاب 1953 وحتى الان تتضمن سجلا دمويا مخزيا".

وكانت المندوبة الأمريكية لدى الامم المتحدة نيكى هايلى قد اعلنت فى مؤتمر صحفى، دعمها للاحتجاجات التى تشهدها عدد من المدن الإيرانية.

وقالت هايلى، إن الاحتجاجات "عفوية بالكامل"، وإن الولايات المتحدة ستطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى لبحث الوضع فى إيران.

فى سياق متصل، قال المتحدث الاقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية ناثان تك إن بلاده تنظر فى تطبيق عقوبات على المتورطين فى استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين فى ايران .

وقال تك - فى تصريح لقناة "العربية" الاخبارية اليوم الأربعاء - "نحن شاهدنا فى الاونة الاخيرة دعوة الحكومة الامريكية لرفع الحظر عن بعض التطبيقات وضمان حق وصول الشعب الايرانى إلى الانترنت"،لافتا إلى أن الحكومة الامريكية ترى أنه من حق الايرانيين للتعبير عن انفسهم بما فى ذلك حق استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وبدأت الاحتجاجات فى مدينة مشهد الخميس الماضى وامتدت إلى مدن أخرى، كحركة احتجاجية ضد الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار ومواجهة الفساد، لكنها رفعت لاحقا شعارات مناهضة للنظام،وأسفرت حتى الآن عن مقتل 22 شخصا بحسب تقارير رسمية إيرانية.