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الأربعاء، 03 يناير 2018 11:23 م
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إيران تشترط إزالة المحتوى الإرهابى لرفع الحظر عن تطبيق تلجرام

الأربعاء، 03 يناير 2018 06:18 م
إيران تشترط إزالة المحتوى الإرهابى لرفع الحظر عن تطبيق تلجرام مظاهرات إيران - أرشيفية


أ ف ب
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أعلن وزير الاتصالات الإيرانى، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن ترفع الحجب الذى فرضته على تطبيق "تلجرام" للرسائل النصية إثر الاحتجاجات التى انطلقت قبل أسبوع، إلا إذا تمت إزالة المحتوى الإرهابى منه.

وقال محمد جواد آذرى جهرمى، للتلفزيون الرسمى الإيرانى، "تواصلت عبر البريد الالكترونى مع رئيس تلجرام، وأبلغته بأن استمرار أنشطة التطبيق مشروط بإزالة المضمون الإرهابى"، مضيفًا أن "أجهزة السلطة ترحب بالنقد عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لكن فى المناخ الحالى وتحديدا على "تلجرام"، هناك دعاية من أجل العنف والأعمال الإرهابية".

وكان آذرى جهرمى، البالغ من العمر 36 عاما، وأصغر وزير تم تعيينه على الإطلاق فى أغسطس، أعلن عن معارضته للرقابة التى تفرضها إيران على الإنترنت، فيما يمتلك أكثر من 41 مليون إيرانى هواتف ذكية فى البلد الذى يعد 80 مليون نسمة، بينما يستخدم أكثر من 25 مليونا تطبيق "تلجرام".

وبات التطبيق بالنسبة لكثيرين مصدرا رئيسيا للأخبار ووسيلة للالتفاف على البيئة الإعلامية المقيدة بشكل كبير فى ايران، فيما وفرضت الحكومة الايرانية حظرا على تطبيقى "تلجرام" و"انستجرام" عبر الهواتف الذكية بعد وقت قصير من اندلاع التظاهرات فى أنحاء البلاد فى 28 ديسمبر.


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