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إنهاء النزاع بين شركة طاقة ووزارة البترول تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء

الأربعاء، 03 يناير 2018 02:11 م
إنهاء النزاع بين شركة طاقة ووزارة البترول تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء المستشار مصطفى البهبيتى - مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية


كتب عبد الحليم سالم
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أكد المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية ومقرر الهيئة العليا للتحكيم الدولى، على أنه تم إنهاء النزاع بين شركة طاقة الخليجية وبين هيئة البترول وشركة إيجاس .

 

وأضاف البهبيتى، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار نجحت فى التوصل إلى تسوية بين الأطراف الثلاثة، وتم إعداد مشروع التصالح تمهيدا لعرضه على اللجنة الوزارية المختصة ومجلس الوزراء لإقراره، لافتًا أنه تم وضع ضوابط اتفق عليه الأطراف الثلاثة فيما يتعلق بإنشاء وتوصيل الغاز إلى المنشآت والمشروعات فى مصر .

 

وقال مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية ومقرر الهيئة العليا للتحكيم الدولى، إن اللجنة تلعب دورا هاما فى التوصل إلى تسويات للنزاعات قبل وصولها إلى مراحل التحكيم الدولى أو أثناء مراحل التحكيم .

 

جدير بالذكر أن اللجنة قامت بتسوية العديد من منازعات الاستثمار والتحكيم وجنبت الدولة سداد مبالغ تزيد على 120 مليار جنيه خلال العاميين الماضيين.


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مصطفى البهبيتى

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وزارة العدل



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