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الأربعاء، 03 يناير 2018 11:23 م
خالد صلاح
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إلغاء مئات الرحلات الجوية بمطار أمستردام فى هولندا بسبب سرعة الرياح

الأربعاء، 03 يناير 2018 08:33 م
إلغاء مئات الرحلات الجوية بمطار أمستردام فى هولندا بسبب سرعة الرياح رياح وضباب


(أ ش أ)
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ألغت السلطات الهولندية اليوم الأربعاء، مئات الرحلات الجوية فى مطار أمستردام بسبب الرياح التى بلغت سرعتها أكثر من 110 كيلومترات فى الساعة.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، أنه ولأول مرة تغلق هولندا جميع الحواجز البحرية الصناعية الرئيسية بسبب هبوب رياح شديدة على شمال غرب أوروبا، حيث قامت السلطات بإغلاق الحواجز الخمسة المبنية على الممرات المائية الرئيسية لمنع الفيضانات.


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