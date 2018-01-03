إعدام 32 ألف علبة سجائر صينى فى الإسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم





أصدرت النيابة العامة بالاسماعيلية قرارا باشراف المستشار عمرو ابوغنيمة المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية بإعدام 32 ألف علبة سجاير صيني، تم ضبطها على ذمة المحضر رقم 4291 لسنة 2016 جنح أول الإسماعيلية.

وتشكلت لجنة الاعدام بإشراف المستشار أحمد حجازي رئيس نيابة أول، برئاسة المستشار عمرو موسى وكيل نيابة أول الإسماعيلية وضمتالعميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين وهريدى محمد مفتش الرقابة التموينية بمباحث التموين والنقيب نور زينهم من قسم اول الإسماعيلية وآخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالإشتراك مع مباحث التموين والتجارة الداخلية تمكنت ضبطت كمية من السجائر الصيني، التي تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين وتم تحرير المحضر رقم 4291 لسنة 2016، وقررت النيابة العامة إعدام الكمية المضبوطة البالغة 32 ألف علبة سجاير.