video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 07:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إعدام 32 ألف علبة سجائر صينى فى الإسماعيلية

الأربعاء، 03 يناير 2018 08:36 م
إعدام 32 ألف علبة سجائر صينى فى الإسماعيلية اللجنة المشكلة لاعدام السجائر


الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق


أصدرت النيابة العامة بالاسماعيلية قرارا باشراف المستشار عمرو ابوغنيمة المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية بإعدام 32 ألف علبة سجاير صيني، تم ضبطها على ذمة المحضر رقم 4291 لسنة 2016 جنح أول الإسماعيلية.

وتشكلت لجنة الاعدام  بإشراف المستشار أحمد حجازي رئيس نيابة أول، برئاسة المستشار عمرو موسى وكيل نيابة أول الإسماعيلية وضمتالعميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين وهريدى محمد مفتش الرقابة التموينية بمباحث التموين والنقيب نور زينهم من قسم اول الإسماعيلية وآخرين

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالإشتراك مع مباحث التموين والتجارة الداخلية تمكنت ضبطت كمية من السجائر الصيني، التي تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين وتم تحرير المحضر رقم 4291 لسنة 2016، وقررت النيابة العامة إعدام الكمية المضبوطة البالغة 32 ألف علبة سجاير.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. جنايات الإسماعيلية تقضى بإعدام 5 متهمين بقتل صديقهم لسرقته

الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الاسماعيلية

اعدام سجاير فى الاسماعيلية

تنفيذ احكام



لا تفوتك
"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

يعاد تصديرها

بدل من احراقها واعدامها لماذا لايعاد تصديرها للدول التى تسمح بها والاستفاده من عائدها لخزانه الدوله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة