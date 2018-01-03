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الأربعاء، 03 يناير 2018 07:20 م
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إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنزل كوبرى الجيش

الأربعاء، 03 يناير 2018 03:59 م
إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنزل كوبرى الجيش سيارة إسعاف - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمنزل كوبرى الجيش، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق للقادم من محور الثورة اتجاه طريق السويس الصحراوى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى الجيش بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وبصحبتهم أوناش مرورية، وتم رفع حطام الحادث، وتم تسيير حركة السيارات.

 

 


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