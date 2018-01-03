إصابة سباك أثر سقوطه من أعلى برج سكنى بالمنيا





المنيا- حسن عبد الغفار





أصيب سباك بإصابات خطيرة، أثر سقوطه من الدور الخامس من أحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء بمدينة المنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المصف مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بنقل "عادل فوزى صادق" 39 سنة، سباك، أثر سقوطه من الدور الخامس، من أحد الأبراج السكنية بشارع عدلى يكن بمدينة المنيا.

وبتوقيع الكشف الطبى، تبين وجود كسر بالجمجمة والعظام، ونزيف حاد حالته خطرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.