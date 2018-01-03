إحالة موظف بمكتب بريد غمازة بالصف للجنايات لاتهامه باختلاس أموال العملاء

إحالة موظف بمكتب بريد غمازة بالصف للجنايات لاتهامه باختلاس أموال العملاءالأربعاء، 03 يناير 2018 04:26 م
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
أحالت نيابة الصف بجنوب الجيزة تحت إشراف المستشار محمد حمودة موظف بمكتب بريد "غمازة" إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه باختلاس أموال العملاء، وتزوير محررات رسمية.
كشفت التحقيقات التى أجرتها محمد سراج الدين وكيل النائب العام، عن أن المتهم "م.ع"، 35 عام، اختلس نحو 875 ألف جنيه من أموال المودعين بالمكتب، حيث اختلس 54 ألف جنيه من الحساب التوفيرى باسم أحد عملاء المكتب محل عمله، وذلك عن طريق مغافلته أثناء استلامه للدفتر لوضع الأرباح قام بعملية صرف للمبلغ، واستخراج إيصالات بالسحب والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق.
وتابعت التحقيقات، أن المتهم أنقطع عن عمله عقب تلك الوقائع، وتبين اتهامه فى قضية إدارى مركز شرطة الصف "اختلاس"، وأن المصلحة تكبدت خسائر قدرت بنحو 187 ألف جنيه.
إضافة تعليق
شبح الحرب النووية يخيم على العالم.. مصير البشرية بين أصابع كيم "المجنون" وترامب "المتهور".. الزعيم الكورى يهدد: "زر إطلاق الصواريخ فى مكتبى".. و"دونالد" يرد: "لدى زر أكبر وأقوى مما تمتلك وفعال".. صور
5 أمراض جلدية تنقل بالوراثة.. "الصلع" مالوش علاج والوصفات الطبيعية وهم.. "جلد الوزة" ممكن التعامل معه بالليزر.. و"الشعر الأبيض" الصبغات لا تؤثر فيه.. و"النمش" لا يرتبط بلون البشرة وواقى الشمس يكفى لعلاجه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة