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إحالة مالكى مخزن الكابلات بباب الشعرية للمحاكمة بتهمة الإهمال

الأربعاء، 03 يناير 2018 07:34 م
إحالة مالكى مخزن الكابلات بباب الشعرية للمحاكمة بتهمة الإهمال حبس -ارشيفية


كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة باب الشعرية الجزئية برئاسة المستشار محمد فؤاد، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، إحالة مالكى مخزن للكابلات و3 عاملين بهما، لمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بالتسبب فى حريق مخزن كابلات باب الشعرية، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة الإهمال.

جاء قرار النيابة العامة عقب ورود تقريرى لجنتى الحماية المدنية والأدلة الجنائية فى واقعة حريق مصنع الكابلات ومخزن على مساحة 1000 متر، و3 عقارات أخرى، فى شارع الإمبابى من شارع بورسعيد، بدائرة القسم، كشف عن اهمال المتهمين وتسببهم فى الحريق بترك أجهزة كهربائية تسببت فى اشتعال النيران فى 3 عمارات أخرى بجانب المخزنين، وبالإضافة إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الحريق.

وكانت النيابة استمعت لأصحاب العقارات والمتضررين من الحريق، لإثبات تضررهم من الحريق، واتخاذ التعويضات المدنية.

وكشفت المعاينة التى أجراها فريق من نيابة باب الشعرية، يضم كلا من ممدوح عبد اللطيف وحسين شقوير ومحمد زغيمة، عن تفحم العقارين رقم 1 و3 ومخزن الكابلات بالكامل، وأن العقارين يضمان أكثر من 20 شقة سكنية، أتت عليها النيران جميعا، كما استمع فريق النيابة لأصحاب الشقق المحترقة والمصابين، وقدرت الخسائر الأولية للحريق إلى أكثر من 50 مليون جنيه، تشمل 20 مليون جنيه خسائر مخزن مصنع الكابلات

ومن جانبها، كلفت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من الحى، لفحص الأوراق القانونية والتراخيص الخاصة بالمخزن والعقارات المحترقة، وتشكيل لجنة فنية من خبراء الحماية المدنية، لفحص توافر اشتراطات الحماية المدنية للمخزن من عدمه.

وفى السياق، قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 5 أشخاص بينهم 3 عمال ومالكى مخزن مصنع الكابلات بضمان محل إقامتهم.

 


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