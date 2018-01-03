أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3 - 1 -2018





كتب هانى الحوتى





ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-1-2018.

البورصة توقف التداول على 8 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أورنج مصر للاتصالات، جى بى اوتو، الوادى للاستثمار السياحى، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، جلاكسو سميثكلاين، حق الاكتتاب لشركة أورنج مصر للاتصالات، بنك الكويت الوطنى-مصر، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

جنى الأرباح تهبط بالبورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط عمليات جنى الأرباح، وأغلق رأس المال السوقى للبورصة عند 828.959 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 887 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 3.8 مليون جنيه، 5.98 مليون جنيه، 51.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 2.7 مليون جنيه، 21.2 مليون جنيه، 37.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 14833 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% عند مستوى 2583 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 14612 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 834 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 539 نقطة.

وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 76 شركة، ولم تتغير 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة أورنج مصر للاتصالات-1 بسعر إغلاق 11.39 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 28.14%

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 18.81 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 37.79 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 9.06 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%

- أجواء للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 2.90 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.69%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب البنك المصرى لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 1.05 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.76%

- بنك الكويت الوطنى - مصر بسعر إغلاق 35.16 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.08%

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 55.50 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.68%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 16.68 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 11.34 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.98%