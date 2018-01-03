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الأربعاء، 03 يناير 2018 11:23 م
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أردوغان يدافع عن إيران.. ومغردو تويتر يسقطون قناع السلطان الكاذب

الأربعاء، 03 يناير 2018 08:03 م
أردوغان يدافع عن إيران.. ومغردو تويتر يسقطون قناع السلطان الكاذب أردوغان الكاذب


كتب هيثم سلامة
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سقط قناع أردوغان بوقوفه بجانب نظام الإيرانى الإرهابى مرتدياً ثياب الواعظ الأمين، ومدافعا باستماتة على النظام الرافضى، رافعاً شعار الحفاظ على السلم و الاستقرار الاجتماعى، ليرد رواد تويتر بحوالى 10 ألاف تغريدة هاجموا فيها أردوغان على مواقفه الأخيرة.

أردوغان
أردوغان

تصدى رواد تويتر من المحيط للخليج، لتصريحات أردوغان ووصفوها أنها لا تصدر سوى من صالات القمار السياسية، فقال يوسف الهديبان:" وقفت ايران بوجه الخليج ها هى تذهب ونحن بإذن الله باقون مظاهرات إيران نصر للخليج و رسالة لاردوغان بأن ما يحدث في خامنئي ونظام الملالي ممكن أن يحدث له فى مظاهرات إيران أعرف من قال سأنقلها للداخل وفعل  والدليل سمعنا من  إيران تحية للملك سلمان و السعودية".

يوسف الهذيان
يوسف الهذيان

وكشف آخر كذب أرودوغان وتلونه، عبر تغريدة، قائلاً :" أردوغان قبل يومين فى مؤتمر مع روسيا و إيران قال: "لا استبعد اتصالا هاتفيا مع الأسد أو التعاون معه" و بحثوا تجاوز عزل الأسد..أردوغان أمس في مؤتمر مع الرئيس التونسى قال "الأسد إرهابى ولا نعترف فيه حاكما لسوريا". 

أذواجية أردوغان
أذواجية أردوغان

وانتقد جمال سليم، عبر تغريده، والذى وصف أردوغان بالكاذب :" إلى من يهلل للسلطان بياع الكلام الكاذب أردوغان !..هل تعلم أن وفدا إسرائيليا اجتمع مع فريدون أوغلو نائب وزير الخارجية التركى للتعاون بين بلديهما ومد خط أنابيب غاز إسرائيلى ليمر عبر المياه الإقليمية التركية الى أوروبا ..هل تعلم أن تركيا وافقت على نقل السفارة الأمريكية للقدس من سنة؟".

السلطان الكاذب
السلطان الكاذب

ورصد منذر آل شيخ، موقف أردوغان، قائلاً:" نذكر الحمقى الذين تلاعب بهم وبقية الحثالات المؤيدة للربيع العربي ليعرفوا حقيقة من طبلوا له حتى قادوهم لرفع صوره وأعلام بلاده، إليكم ما يقوله أردوغان فى أحداث إيران ليقارنوه بموقفه من العرب؟؟".

أين مؤيدى الربيع العربى؟
أين مؤيدى الربيع العربى؟

 

 

 

 

 

 

 


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