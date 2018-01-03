أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-1-2018





كتب هانى الحوتى





تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 3-1-2018، وجاءت أبرزها إعلان شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إن الانفجار الغبارى فى صومعة طنطا أمس الثلاثاء، نتج عنه حالة وافاة واحدة وعدد 11 مصاب حالتهم مستقرة، وتم خروج 2 منهم، وتقدر الخسائر المبدئية بحوالى 3 مليون جنيه، وحجز الضرائب على حسابات شركة جلوبال تيلكوم القابضة، لدى البنوك المحلية والبالغة 990 مليون جنيه (56 مليون دولار)،

مطاحن الدلتا: 3 مليون خسائر مبدئية



قالت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إن الانفجار الغبارى فى صومعة طنطا أمس الثلاثاء، نتج عنه حالة وافاة واحدة وعدد 11 مصاب حالتهم مستقرة، وتم خروج 2 منهم، وتقدر الخسائر المبدئية بحوالى 3 مليون جنيه.

وأكدت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أن الانفجار ليس له تأثير على سير العمل، وخطوط الإنتاج بالشركة.

بورصة مصر تتصدر أداء أسواق الشرق الأوسط

كشف التقرير السنوى لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، عن تصدر مصر قائمة أداء أسواق مال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عام 2017 مقوما بالدولار، وذلك على خلفية تدفق أخبار الاكتتابات والتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى المصرى خلال 2018، فيما جاءت قطر الأسوأ أداء متأثرة بالمقاطعة العربية، والتى بدأت فى يونيو من العام الماضى.

وقال التقرير، والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، إن أداء البورصة المصرية جاء إيجابيا خلال شهر ديسمبر من العام الماضى، مدعوما بالأداء الإيجابى للأسهم الصغيرة والمتوسطة أكثر من الأسهم الكبرى، حيث تفوق مؤشر إيجى إكس 70 والذى ارتفع بنسبة 4.1%، على مؤشر إيجى إكس 30 الذى ارتفع بنسبة 3%، كما أنهت جميع القطاعات عام 2017، على مكاسب بقيادة قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، وقطاع الكيماويات وقطاع السياحة والترفيه، بينما كان قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والبنوك الأسوأ.

وأضاف أن المستثمرون الأجانب والعرب سجلوا صافى شراء فى ديسمبر لعام 2017 وفى العام على حد سواء، وبقيمة 0.09 مليار جنيه "5.99 مليار جنيه فى 2017، و0.86 مليار جنيه "1.46 مليار جنيه فى 2017 على التوالى، فيما استمر المستثمرون المصريون فى تسجيل صافى بيع فى ديسمبر وللشهر الثالث على التوالى، بقيمة 0.95 مليار جنيه، 7.45 مليار جنيه فى 2017.

الضرائب تحجز على 990 مليون جنيه "جلوبال تليكوم"

كشفت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، عن تلقيها معلومات تفيد بإصدار مصلحة الضرائب المصرية قراراً إدارياً بالحجز على الضرائب المتنازع عليها من حساباتها لدى البنوك المحلية والبالغة 990 مليون جنيه (56 مليون دولار)، وذلك على خلفية مطالبات ضريبية متنازع عليها فى القوائم المالية المستقلة لعام 2016.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، أنها طعنت على تلك المطالبات وفقاً للقانون المصرى، وبناءً على تقييم الشركة للمطالبات ومع الأخذ فى الاعتبار لمبادئ المحاسبة المطبقة بالقوائم المالية، مؤكدة أنها رغم الطعن على قرار الحجز فأنها ستستمر فى الوفاء بالتزاماتها.

وقررت البورصة المصرية إعادة التداول على السهم بعد الإفصاح عن قرار مصلحة الضرائب المصرية.

إلغاء وقف إجراءات طرح أسهم شركة سكاى لايت

أصدرت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بقبول التظلم المقدم من شركة سكاى لايت للتنمية السياحية، والتى تتضرر فيه من قرار الهيئة المنشور على شاشة البورصة يوم 10 أكتوبر الماضى، بإرجاء السير فى إجراءات طرح أسهم الشركة، لوجود قضايا ضد المساهم الرئيسى وأطرافه المرتبطين والتى مازالت منظورة أمام القضاء، ولم يفصل فيها حتى تاريخه، وألغت اللجنة قرار رئيس الهيئة.

فيما قررت إدارة البورصة، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الوادى للاستثمار السياحى خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وذلك قبل الإعلان عن الحدث الجوهرى، والمعلن اليوم الأربعاء فى تمام الساعة 09:57:53 على أن يكون سعر فتح جلسة تداول اليوم 8.53 جنيه للسهم مع إلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية.