OPPO توقع شراكة مع "كوالكوم" لتطوير خدمات الجيل الخامس





كتبت هبة السيد

أعلنت شركة OPPO - العلامة التجارية الرائدة فى الهواتف الذكية - عن توقيعها لشراكة مع شركة "كوالكوم" للتكنولوجيا لتطوير حلول ذكية واستكشاف سبل الابتكار فى مجال تكنولوجيا المحمول للجيل الخامس 5G، خلال "يوم كوالكوم للتكنولوجيا 2018" الذى أقيم يوم 25 يناير 2018 فى الصين والذى شهد إطلاق مبادرة "5G Pioneer"، التى تضمن دعم كوالكوم لـ OPPO فى تقديم هواتفها الذكية التى تدعم خدمات الجيل الخامس بتقديم حلول متكاملة فى المجالات المتخصصة أهمها حلول الواجهة الأمامية للترددات اللاسلكية.

صرح طونى تشين، رئيس شركة OPPO، خلال المائدة المستديرة التى أُقيمت على هامش فاعليات "يوم كوالكوم للتكنولوجيا 2018" التى ناقشت تطوير ومستقبل تكنولوجيا الهواتف الذكية، قائلًا: "أن شبكة الجيل الخامس 5G للهواتف المحمولة ستقوم بتغيير بنية صناعة الهواتف المحمولة، كما ستصبح الهواتف المحمولة المحطة الرئيسية لإنترنت الأشياء. ففى الماضى، ركزت OPPOعلى الابتكار التكنولوجى الذى كان الأساس لعمليات البحث والتطوير فى مجال خدمات الجيل الخامس 5G الذى نحن بصدد إطلاقه الآن. وفى المستقبل، ستواصل OPPO الاستثمار فى مجال دعم وتطوير التكنولوجيا المتطورة مثل خدمات الجيل الخامس والذكاء الإصطناعي، وتطبيقها على منتجات تسعى إلى تلبية الإحتياجات الأساسية للمستخدمين".

وأضاف تشين: "أن فى عام 2018 ستقوم OPPO بتطوير استراتيجيتها ورؤيتها للتوسع فى الأسواق الدولية، لتوفير هواتف محمولة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الفنى لأكبر عدد من المستخدمين فى العالم."

و أكد ألين وو، نائب رئيس شركة OPPO، فى كلمته: "إن الحقبة القادمة للجيل الخامس 5G لم يسبق لها مثيل فى مجال صناعة الهواتف المحمولة، كما أن OPPO ملتزمة بالعمل مع شركائها لإستثمار كل الفرص فى هذا المجال." وأضاف: "تخطط OPPO إطلاق هواتفها المحمولة التى تدعم خدمات الجيل الخامس 5G خلال 2019، لتقديم أفضل تجربة للمستخدمين فى جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال الشراكة الإستراتيجية مع كوالكوم، كما نؤكد على استمرارنا فى هذا التعاون المثمر مع كوالكوم لتسهيل تطويرها لهذه الصناعة."

وعملت OPPO على تلبية الإحتياجات الأساسية للمستخدمين من خلال الإبتكار والإعداد المستمر لمنتجات الجيل الخامس5G وغيرها من التكنولوجيا المتطورة، وفى يوم 16 يناير 2018، قام فريق العمل المسؤول عن أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية IMT-2020 (5G)، -والذى تم إنشائه من قبل ثلاث وزارات رسمية فى الصين وهم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة الوطنية للتطوير والإصلاح، ووزارة العلوم والتكنولوجيا- بنشر مواصفات المرحلة الثالثة من عمليات البحث والتطوير للجيل الخامس فى بكين، وقد شاركت OPPO بإعتبارها المُصنع الوحيد للهواتف الذكية وساهمت فى التشكيل الموحد لخدمات الجيل الخامس 5G.

وفى أوائل عام 2015، أنشأت OPPO فريقًا متخصصًا لعمليات البحث و التطوير من اجل وضع معايير الاتصالات المستقبلية، كما عملت على توظيف خبراء فى تطوير المعايير الدولية، والذى عمل على التمييز البحثى فى صناعة الهواتف الذكية.

الجدير بالذكر أن شركات الاتصالات فى مصر قد أطلقت خدمات الجيل الرابع بحلول نهاية سبتمبر 2017، وفى ديسمبر 2017، شهدت مصر أول اختبار حى لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G خلال الدورة الحادية والعشرين لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المتوقع أن يتم إطلاق تكنولوجيا الـ 5G فى خمس ولايات أمريكية خلال النصف الثانى من عام 2018، فى حين أنه من المتوقع أن إطلاقها فى الدول الأخرى خلال عامى 2019 و 2020.