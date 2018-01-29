Business Today تكرم أكثر 50 شركة و50 شخصية تأثيرًا فى الاقتصاد عام2017





وفقًا لمعايير خاصة واستنادًا إلى أبحاث وافية ومراقبة مستمرة، إنتقت مؤسسة Business Today أفضل 50 شركة - من حيث الأداء - تعمل بقطاعات مختلفة فى السوق حاليًا، وكذلك أكثر من 50 شخصية تأثيرًا فى الإقتصاد المصرى لعام 2017، والذي استطاعت تحقيق نجاحات استثنائية وملفتة بإتخاذهم قرارات جريئة فى أوقات حاسمة إنعكست بصورة إيجابية على دفع عجلة الإنتاج وبصورة مباشرة على دعم الإقتصاد المصرى، وذلك بتكريمهم فى احتفالية(bt100) السنوية، والمقرر إقامتها 19 فبراير المقبل بأحد أفخم فنادق القاهرة.

وتقام إحتفالية (bt100) هذا العام وفق طابع مختلف ومميز، بحضور نخبة من أنجح الوزراء، وبمشاركة مجموعة مختارة من سيدات وسادة الأعمال المختلفة، إضافة إلى رؤساء عدد من المؤسسات والشركات الكبرى، ورؤساء تحرير وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة الهامة.

ويأتى تكريم مجلة Business Today لـ 50 شركة و50 شخصية علي حد سواء، إيماناً منها بأهمية الدور الذى تلعبه هذه الشركات والمؤسسات فى تحسين أداء السوق لتتماشى مع جهود الدولة المصرية وخطة الإصلاح الإقتصادى المتبعة حاليًا، فضلاً عن أنها خطوة تشجيعية من Business Today للشركات المتوسطة والصغيرة حيث تساهم المؤسسة بدور ريادى فى حث هذه الشركات بصورة مستمرة على تحسين أدائها وتطوير أساليبها وقدراتها التسويقية ومهاراتها البيعية.

وتمنح مجلة Business Today ولأول مرة هذا العام التكريمات لأفضل الشركات من حيث التطور السريع، والذى مكنها من المساهمة بشكل كبير فى دعم الإقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي، كما تكرم الشركات صاحبة الأفكار الإبداعية المبتكرة والحلول العملية والفعالة، إضافة لمنحها جوائز لأفضل مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات، ولأفضل الشركات أداءً فى البورصة المصرية، كما تمنح جوائز لأفضل الاتفاقيات والشراكة المستدامة مابين القطاع الخاص والقطاع العام الذي انعكس بشكل إيجابي علي أهداف الدولة في خطة التنمية الإقتصادية الشاملة لمصر 2030.

وفى الإطار ذاته يتم تكريم أفضل 50 شخصية مؤثرة بشكل قوي وإيجابي في المجتمع المصري والتي استطاعت تقديم إنجازات وتحقيق نجاحات إستثنائية في مختلف قطاعات الأعمال سواء شخصيات حكومية، أو شخصيات عامة، أثرت بشكل كبير علي الإقتصاد المصري أو في تقديم نموذج يحتذي به لتعزيز قدرة الشركات، والمؤسسات والمنظمات لتطوير الكوادر البشرية.

وتعد مجلة Business Today أول مجلة إقتصادية باللغة الإنجليزية في مصر بتاريخ يمتد لأكثر من 25 عاماً، استطاعت خلالها تكوين قاعدة كبيرة من مجتمع رجال الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين والمسئولين الحكوميين والمستثمرين والمهتمين بالإقتصاد بشكل عام محلياً ودولياً، كما تقدم BT تقارير إقتصادية ومتابعة وافية لحركة الإستثمار بالسوق المحلي والإقليمي لتوفير رؤية واضحة لقرائها، وتسليط الضوء علي العديد من الفرص الاقتصادية وأهم الاستثمارات.