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61 مليون جنيه حصيلة بيع 272 سيارة بمزاد جمارك سيارات مطار القاهرة بـ2017

الإثنين، 29 يناير 2018 07:08 م
61 مليون جنيه حصيلة بيع 272 سيارة بمزاد جمارك سيارات مطار القاهرة بـ2017 مطار القاهرة الدولى - أرشيفية


كتب محمود عبد الغنى
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قامت الإدارة العامة لجمارك السيارات بجمارك القاهرة، بالتنسيق مع المبيعات الحكومية بعقد 4 جلسات مزادات علنية خلال عام 2017، أسفرت عن بيع 272 سيارة بحصيلة بيع نهائية قدرها 61 مليون و254 ألف و300 جنيه، وهى للسيارات الواردة من الخارج، وتم التنازل عنها أو مصادرتها لحساب مصلحة الجمارك ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة والمخزنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولى.

 

تم خلال جلسة المزاد العلنى الأول فى 2017/5/8 لبيع 120 سيارة تم بيع 97 سيارة بمبلغ 15 مليونا و526 ألفا و700 جنيه، كما عقدت جلسة المزاد العلنى الثانى بتاريخ 2017/9/19 لبيع 90 سيارة تم بيع 74 سيارة بمبلغ 20 مليونا و766 ألف جنيه، بينما تم بيع 47 سيارة من 81 سيارة بمبلغ 12 مليونا و902 ألفا و400 جنيه خلال جلسة المزاد العلنى الثالث والذى أقيم 2017/11/8، وأخيرا وخلال جلسة المزاد العلنى الرابع فى 2017/12/27 لبيع 93 سيارة تم بيع 54 سيارة بمبلغ 12 مليونا و59 ألف و900 جنيه.

 


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