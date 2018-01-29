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الإثنين، 29 يناير 2018 07:47 م
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131ألف تأييد شعبى لدعم ترشح السيسي للرئاسة بالشرقية

الإثنين، 29 يناير 2018 07:20 م
131ألف تأييد شعبى لدعم ترشح السيسي للرئاسة بالشرقية جمع التوكيلات


الشرقية – فتحية الديب
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كشف مصدر بمصلحة الشهر العقارى بالشرقية، عن أن التوكيلات التى تم حصرها خلال الأيام الماضية، والخاصة بدعم المرشحين فى الانتخابات الرئاسية المُقبلة، بلغت أكثر من 131 ألف توكيلًا.

 

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن التوكيلات جميعها جاءت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما تم عمل ما يقرب من 300 توكيل لخالد على و45 توكيلا لمرتضى منصور، و100 توكيل لدعم ترشح الفريق أحمد شفيق، و125 توكيلا للفريق سامى عنان.

 


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