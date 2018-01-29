10 سيارات لنقل مصابى باخرة أسوان وفحص عينات من المصابين لتحديد سبب التسمم

10 سيارات لنقل مصابى باخرة أسوان وفحص عينات من المصابين لتحديد سبب التسممالإثنين، 29 يناير 2018 12:45 ص
سيارات الإسعاف
أسوان ندى سليم
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أكد مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بأسوان، أن المديرية دفعت بنحو 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين فى حادث تسمم الباخرة السياحية القادمة من محافظة الأقصر، منذ قليل، لتلقى العلاج بمستشفى الحميات ومستشفى أسوان الجامعى.
وأوضح مدير الطب الوقائى، لـ"اليوم السابع"، أنه جار فحص عينات من المصابين للوقوف على أسباب التسمم الغذائى، كما سيتم التحقيق مع إدارة الباخرة السياحية والكشف عن مدى التزامها بالاشتراطات الصحية للعاملين بها والقائمين على إعداد الوجبات الغذائية ومدى سلامتها، لتحديد السبب الرئيسى للحادث.
وكان مرفق إسعاف أسوان تلقى بلاغا بتعرض 30 شخصا للتسمم الغذائى، واستقبلت مستشفى الحميات بأسوان 10 حالات للمصابين وجار إسعافهم.
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