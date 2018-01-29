وكيل إسكان المنوفية يتفقد تطوير مستشفى سرس الليان العام





المنوفية - محمد فتحى و محمود شاكر

اجرى اللواء مهندس محمد محمد سليمان وكيل وزارة الاسكان محافظة المنوفية، جولة تفقدية بالمرور على أعمال ترميم ورفع كفاءة مستشفى سرس الليان للوقوف على الاعمال وما تم بها .

شارك فى الجولة التفقدية، المهندس عبد الحميد عطية وكيل المديرية والمهندس مصطفى حجاب مدير إدارة الكهرباء والمهندس محمد سمير بإدارة الكهرباء والدكتور طارق الرهوان مدير المستشفى، وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفى.

وأوضح سليمان، أنه تم المرور على البدروم والمطبخ والمخزن والمغسلة والعيادات الخارجية بالدور الأرضى وغرفة العناية المركزة بالدور الأول علوى، بالإضافة إلى مركز رعاية الأمومة والطفولة بمدينة سرس الليان بحضور الدكتور محمد هشام شعبان مدير رعاية الأمومة والطفولة.

وأكد سليمان على مقاول العملية بسرعة نهو الاعمال والانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمستشفى ورعاية الامومة والطفولة حتى يتمكن المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية بشكل أفضل، مؤكدا على حرصه الشديد على تنفيذ المشروعات التى تخدم الصالح العام وتهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم.