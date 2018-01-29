وفد "خريجى الأزهر" من حوض النيل يجذب الأنظار بأسوان

كتب لؤى على

حرص الطلاب الوافدون من دول حوض النيل، المشاركون بقافلة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، على التجول بمحافظة أسوان وزيارة معالمها السياحية، حيث جاء ذلك ضمن جولة سياحية لعدد 50 وافد أزهرى بمعبد فيلة وجزيرة هيسا.

شهد الطلاب الوافدون حسن الاستقبال من الأهالى، حيث تم تقديم الخبز الأسوانى لهم ، ما تسبب فى سعادة بالغة فى نفوسهم نظراً لما شاهدوه من ترابط حضارى وتاريخى بين الشعوب الأفريقية، فضلاً عن اعتزازهم بالحضارة الفرعونية لما وجدوه من معالم تاريخية و أثرية بمعبد فيلة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

استمع الطلاب لشرح مفصل عن معبد فيلة الذى يعبر عن جميع الحقب التاريخية التى مرت بها محافظة أسوان والذى بدأ كمعبد فرعونى ثم أضيف إليه الجزء الرومانى ثم تحول الى كنيسة فى العهد القبطى وأسماه العرب بعد الفتح العربى لمصر بقصر انس الوجود.

فى سياق متصل، تفاعل الطلاب مع عدد من أهالى جزيرة هيسا، وتحاوروا حول الثقافات والتعريف بالعادات والتقاليد الخاصة بشعوبهم، وحرص الوافدون على مداعبة الأهالى ومشاركتهم فى قراءة القرآن الكريم وغناء طلع البدر علينا.







