وفاة شخص إثر إطلاق نار داخل مدرسة بالبرتغال





رويترز

قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن شخصا لقى حتفه إثر إطلاق نار بين أقارب تلميذين فى مدرسة إبتدائية بمدينة نازارى الساحلية بوسط البلاد اليوم الاثنين.

وقال مفوض الشرطة برونو سواريز إن إطلاق النار وقع فى فناء المدرسة خلال اشتباك بين أفراد عائلتين. وقررت السلطات إغلاق المدرسة. وذكرت وكالة أنباء لوزا أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 67 عاما وقد أصيب بالرصاص فى الاشتباك ونقل إلى مستشفى حيث أعلن وفاته.

وأضاف المسؤول أن الشرطة ألقت القبض على الرجل الذى أطلق النار وأن الحادث قيد التحقيق مشيرا إلى أن الشخص المحتجز يبلغ من العمر 40 عاما، ويعد إطلاق نار داخل المدارس فى البرتغال أمرا نادرا للغاية.