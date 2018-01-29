وزير عراقى لمحلب: ندعو رجال الأعمال المصريين للمشاركة فى إعادة الإعمار

كتب أحمد جمعة

دعا وزير التخطيط وزير التجارة العراقي الدكتور سلمان الجميلى، الشركات ورجال الأعمال المصريين إلى الاستثمار في العراق والمشاركة الفاعلة في مؤتمر الكويت للدول المانحة الذى سيعقد فى 12 فبراير المقبل، مؤكدًا ضرورة فتح آفاق اقتصادية وتجارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع المشترك الذى جرى مساء الاثنين مع الوفد المصرى برئاسة مساعد رئيس الجمهورية ابراهيم محلب الذى يزور العراق حاليًا.

وأضاف الوزير العراقى أن هناك فرص استثمارية هائلة فى العراق وهناك تنافس قوى بين الشركات العالمية للحصول على هذه الفرص، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين رجال الأعمال فى البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، مبينًا أن القطاع الخاص العراقى وفى إطار خطة التنمية الخمسية المقبلة سيحظى بمساحة جيدة مما يعنى حصوله على فرص كبيرة فى عملية قيادة التنمية وستقوم الحكومة بتوفير البيئة القانونية المناسبة لعمل القطاع الخاص العراقى، داعيًا إلى ترجمة نتائج هذه اللقاءات المثمرة إلى مذكرات تفاهم بين البلدين لاسيما فى المجالات التى يحتاجها العراق فى المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن تأهيل الطريق البرى بين العراق والأردن سينعكس إيجابًا على زيادة حجم التبادل التجارى بين العراق ومصر.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب، حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع العراق فى جميع المجالات وهناك فرص كثيرة يمكن استثمارها لتقوية العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن مصر تقف بصدق إلى جانب العراق وهى مستعدة للمساهمة فى عمليات إعادة الإعمار ووضع الخبرة المصرية تحت تصرف الحكومة العراقية وتعزيز الشراكات فى مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء المشترك الذى حضره وكيل وزارة التجارة العراقى وليد الموسوى وسفير العراق لدى مصر حبيب الصدر والمديرون العامون فى وزارة التجارة ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمدانى ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين على السنافى ورئيس مجلس الأعمال العراقى داوود زاير ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال العراقيين، جرى التباحث فى مختلف المجالات المهمة وخصوصًا التعاون الصناعى والتجارى وطرح الكثير من الرؤى والافكار التى يمكن أن تتحول إلى مشاريع ومذكرات تفاهم مشتركة.

وأكد رجال الأعمال العراقيون استعدادهم للتعاون مع نظرائهم المصريين مبدين رغبتهم فى تشييد مدينة صناعية اقتصادية مشتركة بين البلدين لتكون بداية لمرحلة جديدة من العلاقات بين العراق ومصر

كما ناقش الجانبان امكانية تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وفتح خطوط انتاجية للصناعات المصرية فى العراق.

إلى ذلك أبدى رجال الأعمال المصريون رغبتهم واستعدادهم للعمل مع رجال الأعمال العراقيين بما يؤدى إلى خلق بيئة أعمال وفرص استثمارية جيدة.