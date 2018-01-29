وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية يلتقى الأمين العام للأمم المتحدة

وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية يلتقى الأمين العام للأمم المتحدةالإثنين، 29 يناير 2018 04:43 ص
وكالات
ناقش وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ، والمبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة مشكلة انتشار الأسلحة فى ليبيا والأهمية القصوى للبدء فى خطوات عملية نحو نزع السلاح.
وبحسب وكالة "واس" بحث اللقاء مشكلة الهجرة غير القانونية وأهمية الحد منها وإيجاد الحلول المناسبة للقضاء عليها وضرورة تكاثف الجهود الدولية لمحاربة تهريب البشر عبر الحدود .
وحضر ملفُّ مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود على طاولة النقاش إلى جانب ملف إعادة الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية والتوجه نحو مسار الديمقراطية بإنجاح الاستحقاق الوطنى الديمقراطى المهم المتمثل فى إجراء الانتخابات العامة بليبيا.
حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
د. هاشم الفلالى
ما ينشده الجميع من الاستقرار
ان استمرار الوضع بهذه الصورة هو وضع شئ وخطير. الجماعات الارهابية التى تهدد المنطقة والعالم بما تقوم به من الاعمال الارهابية الخطيرة التى تعصف بالمدنيين والمنشآت وكل شئ، فهل كل هذه الاحدث لا تحتاج إلى ان يكون هناك الاهتمام ذو الاولوية القصوى من اجل وضع حد لها، والوصول إلى ما ينشده الجميع من الاستقرار والامان والسلام بين شعوب المنطقة والعالم.