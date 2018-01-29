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الإثنين، 29 يناير 2018 07:33 ص
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وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية يلتقى الأمين العام للأمم المتحدة

الإثنين، 29 يناير 2018 04:43 ص
وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية يلتقى الأمين العام للأمم المتحدة وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة


وكالات
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ناقش وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ، والمبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة مشكلة انتشار الأسلحة فى ليبيا والأهمية القصوى للبدء فى خطوات عملية نحو نزع السلاح.

وبحسب وكالة "واس" بحث اللقاء مشكلة الهجرة غير القانونية وأهمية الحد منها وإيجاد الحلول المناسبة للقضاء عليها وضرورة تكاثف الجهود الدولية لمحاربة تهريب البشر عبر الحدود .

وحضر ملفُّ مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود على طاولة النقاش إلى جانب ملف إعادة الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية والتوجه نحو مسار الديمقراطية بإنجاح الاستحقاق الوطنى الديمقراطى المهم المتمثل فى إجراء الانتخابات العامة بليبيا.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. هاشم الفلالى

ما ينشده الجميع من الاستقرار

ان استمرار الوضع بهذه الصورة هو وضع شئ وخطير. الجماعات الارهابية التى تهدد المنطقة والعالم بما تقوم به من الاعمال الارهابية الخطيرة التى تعصف بالمدنيين والمنشآت وكل شئ، فهل كل هذه الاحدث لا تحتاج إلى ان يكون هناك الاهتمام ذو الاولوية القصوى من اجل وضع حد لها، والوصول إلى ما ينشده الجميع من الاستقرار والامان والسلام بين شعوب المنطقة والعالم.

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