وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاق لإنشاء مركز تميز لتصميم النظم المدمجة

كتبت هبة السيد

شهد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووالدن راينس الرئيس التنفيذى لشركة منتور - إحدى شركات مجموعة سيمنس العالمية - توقيع اتفاق نوايا بين الشركة والوزارة لإنشاء مركز تميز لتصميم النظم المدمجة الخاصة بتصميم وتصنيع الأجهزة الإلكترونية للسيارات والتوسع فيه بالمناطق التكنولوجية، وتشمل مراكز التميز معامل للتدريب والاعتماد، والبحوث والتطوير والاحتضان لدعم الشركات الصاعدة، وتفعيل مزيد من التعاون مع الجامعات المصرية.

يأتى هذا الاتفاق فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى المصرية وتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وتصنيع الالكترونيات.

وقع الاتفاق الدكتور حسام عثمان مستشار الوزير للإبداع التكنولوجى والتدريب والدكتور حازم الطحاوى رئيس شركة مينتور جرافيكس مصر.

تعد شركة (Mentor Graphics) العالمية من أكبر الشركات الرائدة فى صناعة تكنولوجيا التصميم الإلكترونى حيث بلغت إيرادات الشركة فى العام الماضى 1.28 مليار دولار.

تطور الشركة حلول لتصميم البرمجيات والأجهزة اللازمة الأجهزة والمنتجات الإلكترونية، وتسوق الشركة منتجاتها وخدماتها حول العالم فى مجالات الاتصالات، والحاسبات، والتسويق الشبكى، والإلكترونيات الاستهلاكية، والوسائط المتعددة، والنقل.

وفى مارس الماضى اندمجت شركتى (Mentor Graphics) و(Siemens PLM) التى تعد جزء من مصنع Siemens الرقمى، وسوف تتحول شركة (Mentor Graphics) من كونها واحدة من أكبر الشركات الرائدة فى صناعة تكنولوجيا التصميم الإلكترونى حول العالم، لتصبح جزءً لا يتجزأ من حركة التحول نحو المؤسسة الرقمية.

يعد مركز الشركة بالقاهرة من أكبر مراكز البحث والتطوير خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل به 420 موظفا، والشركة لديها أكثر من 300 ورقة بحثية و25 براءة اختراع تم اعتمادها من الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى مدار 23 عام استثمرت الشركة فى مصر حوالى 210 ملايين دولار، وتتعاون مع كبرى الجامعات المصرية لبناء القدرات فى مجال صناعة تكنولوجيا التصميم الإلكترونى والبرمجيات.