وزير الأوقاف يفتتح مؤتمر مكافحة الإرهاب بجامعة دمنهور الخميس المقبل

وزير الأوقاف يفتتح مؤتمر مكافحة الإرهاب بجامعة دمنهور الخميس المقبلالإثنين، 29 يناير 2018 10:56 م
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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يلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الخميس المقبل، الكلمة الرئيسية بمؤتمر (مكافحة الإرهاب والتطرف بالفكر والمعرفة) الذى تقيمه جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس الجامعة، ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارتى الأوقاف والتعليم العالى والتواصل مع شباب الجامعات فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف.
ومن المقرر أن يوزع وزير الأوقاف والمحافظ 1000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا، و100 مقعد دراسى تسع لـ300 تلميذ على المدارس التعليمية، إضافة إلى دورة تدريبية لـ400 إمام على مدار 10 أيام يدرسون فيها تنمية بشرية، وعلم النفس ، وعلم الاجتماع ، وعلم الاقتصاد بجامعة دمنهور.
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