وزيرة الهجرة تهنئ جيهان جادو لاختيارها مستشارة أمين عام "المستثمر العربى"





كتب محمود راغب

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جيهان جادو، لاختيارها مستشارة الأمين العام لجائزة المستثمر العربى للتوازن بين الجنسين، معربة عن بالغ سعادتها وفخرها لاختيارها لهذا المنصب لما لها من خبرة فى مجال حقوق المرأة وتنميتها.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن اختيار جادو هو نجاح من ضمن النجاحات التى تحققها المرأة المصرية بالخارج، مؤكدة على فخرها بها وفخر المرأة المصرية بمثل هذه النماذج الناجحة التى ترفع اسم مصر عاليا فى مختلف المجالات.

والجدير بالذكر، أنه قد تم تكريم جيهان جادو فى القاهرة خلال مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الذى نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج والمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهات المعنية فى يوليو الماضى. وتعتبر جائزة المستثمر العربى هى مبادرة عربية عالمية تدعو للاستثمار المستدام، تضم العديد من الفعاليات العلمية والاقتصادية يرأسها الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصرى.

وعملت جيهان جادو، سفيرة مصر لدى المجلس الأوروبى للمواطنة، ثم سفيرة مصر لدى المجلس الأوروبى للمواطنة، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة المصرية، ثم سفيرة النوايا الحسنة من المفوضية الدولية لحقوق المرأة، وحصلت على شخصية العام من مؤسسة سيدة الأرض لعام 2015.

كما شغلت "جادو" منصب رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكرى والثقافى بفرنسا وعضو مجلس إدارة الحى عن محافظة فرساى بفرنسا، وعضو الاتحاد الدولى للصحافة الفرنكفونية.