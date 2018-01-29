video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 30 يناير 2018 03:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة تهنئ جيهان جادو لاختيارها مستشارة أمين عام "المستثمر العربى"

الإثنين، 29 يناير 2018 11:20 م
وزيرة الهجرة تهنئ جيهان جادو لاختيارها مستشارة أمين عام "المستثمر العربى" نبيلة مكرم وزيرة الهجرة


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جيهان جادو، لاختيارها مستشارة الأمين العام لجائزة المستثمر العربى للتوازن بين الجنسين، معربة عن بالغ سعادتها وفخرها لاختيارها لهذا المنصب لما لها من خبرة فى مجال حقوق المرأة وتنميتها.

 

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن اختيار جادو هو نجاح من ضمن النجاحات التى تحققها المرأة المصرية بالخارج، مؤكدة على فخرها بها وفخر المرأة المصرية بمثل هذه النماذج الناجحة التى ترفع اسم مصر عاليا فى مختلف المجالات.

 

والجدير بالذكر، أنه قد تم تكريم جيهان جادو فى القاهرة خلال مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الذى نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج والمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهات المعنية فى يوليو الماضى. وتعتبر جائزة المستثمر العربى هى مبادرة عربية عالمية تدعو للاستثمار المستدام، تضم العديد من الفعاليات العلمية والاقتصادية يرأسها الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصرى.

 

وعملت جيهان جادو، سفيرة مصر لدى المجلس الأوروبى للمواطنة، ثم سفيرة مصر لدى المجلس الأوروبى للمواطنة، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة المصرية، ثم سفيرة النوايا الحسنة من المفوضية الدولية لحقوق المرأة، وحصلت على شخصية العام من مؤسسة سيدة الأرض لعام 2015.

 

كما شغلت "جادو" منصب رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكرى والثقافى بفرنسا وعضو مجلس إدارة الحى عن محافظة فرساى بفرنسا، وعضو الاتحاد الدولى للصحافة الفرنكفونية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الهجرة: عدد المهاجرين مجهول.. وقررنا تقديم خدمات لهم للتمكن من حصرهم

وزيره الهجره

نبيله مكرم

وزاره الهجره

جيهان جادو



لا تفوتك
متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

متحدث حملة السيسى: هدفنا التعبير عن شعبية الرئيس فى الشارع بنتائج الانتخابات

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

موسى مصطفى موسى عن موقفه من الإخوان وقطر: لا تنازل أو تصالح

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

لا مساس باستخدامات مصر المائية.. مصادر بملف سد النهضة: تأجيل وساطة "البنك الدولى" لحين انتهاء مهلة الرؤساء للجنة الثلاثية.. وتكشف: اجتماعات مكثفة فى فبراير المقبل للموافقة على التقرير الاستهلالى للمكتب الفرنسى

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

"اليوم السابع" يفتح خزائن أسرار الشيخ سالم أبو عكفة دليل "الطريق إلى إيلات"بعد وفاته.. ابنه الأكبر: ظل محافظا على سر العملية طول حياته وحمى ضباط وجنود فى النكسة.. والدولة منحته فيلا 5 أفدنة وتبرع بها لمصر.. صور

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

كوتينيو يزور ليفربول لتوديع زملائه

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

فيديو رجل يجبر حصانه على تدخين الحشيش بفرح شعبى يغضب رواد مواقع التواصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة